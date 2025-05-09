Судитимуть заступника директора підприємства, який заволодів понад ₴6 млн. під час ремонту на базі у Бучі

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора приватного підприємства у заволодінні чужим майном та службовому підроблені (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений під час ремонту благоустрою території бази комунальної власності в м. Буча заволодів бюджетними коштами шляхом завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт у звітній документації.

Підрядник вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, які не відповідають узгодженій кошторисній документації, згідно з договором укладеним в серпні 2022 року з комунальним підприємством.

Внаслідок таких дій обвинуваченого територіальній громаді завдано понад 6 млн грн збитків.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура