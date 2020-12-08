Девушек заманивали за границу для съемок в порно (видео)

Нацполиция раскрыла сеть торговли людьми. Девушек в возрасте от 18 до 25 лет набирали якобы для съемок в глянцевых журналах, обещали от 500 до 800 евро за 1 день работы, а на деле в Будапеште заставляли сниматься в порно.

Об этом сообщает телеканал «Эспрессо», информирует Цензор.НЕТ.

От действий этих вербовщиков пострадали как минимум 4 девушки. «Работу» они находили по объявлениям. О том, в чем на самом деле она состоит, узнавали только уже когда оказывались в Венгрии.

«Я искала работу в интернете, и в Telegram была группа, где было объявление о высокооплачиваемой оплате для девушек. Это были съемки для журнала. Я решила, что могу этим воспользоваться, и могу поехать и заработать денег», — рассказала одна из пострадавших.

Этой девушке повезло: полицейские остановили ее на границе, объяснив, на какую именно «работу» она направляется. Это стало возможным благодаря тому, что переписка с девушкой оказалась в телефон вербовщика, которого задержали полицейские. 26-летний уроженец Луганщины отправился на время следствия в СИЗО, за торговлю людьми ему грозит от 5 до 12 лет.

«Любой сутенер, любой трафикер никогда в жизни не скажет девушке правду, что она будет заниматься проституцией под видом сексуальной эксплуатации или наоборот. Тогда они применяют силу, меры принуждения, ей устанавливают режим работы, и, как правило, это режим работы на истощение. То есть, не учитывают ни физиологическое состояние девушки, ни ее моральное состояние, а заставляют оказывать сексуальные услуги», — рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.