ДФС на Одещині вилучила тютюнових виробів на ₴8,7 млн.

Опубликовано

Співробітники ГУ ДФС в Одеській області провели 6 обшуків в магазинах зони безмитної торгівлі «DUTY FREE»

Під час перевірок в межах досудового розслідування кримінального провадження виявлено 220 000 пачок тютюнових виробів та майже
2000 пляшок алкогольних напоїв (горілка, віскі, ром), чорнові записи, реєстраційні документи тощо.
Возможно, это изображение (1 человек)
Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 9 млн грн.
Магазини «DUTY FREE» працюють у зонах безмитної торгівлі та здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які виїжджають з території України. Але, за даними правоохоронців, фактично їх продукція нелегально потрапляла на внутрішній ринок: шахраї не сплачували акцизний збір, тим самим спричиняючи збитки держбюджету.
«Великий обсяг нелегальних сигарет потрапляє на ринок в основному за рахунок надходження такого товару з Duty Free та виробництв підробленої продукції на території країни. Тільки з початку року ми вилучили з незаконного обігу тютюнової продукції на суму понад 700 млн гривень і припинили діяльність 10 незаконних виробництв.
ДФС продовжує відстежувати надходження на внутрішній ринок країни контрафактної тютюнової продукції і реагує на такі прояви в межах своєї компетенції”, — зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М.
Наразі триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України

Like

Метки:

Читайте также: