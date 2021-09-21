ДФС на Одещині вилучила тютюнових виробів на ₴8,7 млн.

Співробітники ГУ ДФС в Одеській області провели 6 обшуків в магазинах зони безмитної торгівлі «DUTY FREE»

Під час перевірок в межах досудового розслідування кримінального провадження виявлено 220 000 пачок тютюнових виробів та майже

2000 пляшок алкогольних напоїв (горілка, віскі, ром), чорнові записи, реєстраційні документи тощо.

Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 9 млн грн.

Магазини «DUTY FREE» працюють у зонах безмитної торгівлі та здійснюють реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які виїжджають з території України. Але, за даними правоохоронців, фактично їх продукція нелегально потрапляла на внутрішній ринок: шахраї не сплачували акцизний збір, тим самим спричиняючи збитки держбюджету.

«Великий обсяг нелегальних сигарет потрапляє на ринок в основному за рахунок надходження такого товару з Duty Free та виробництв підробленої продукції на території країни. Тільки з початку року ми вилучили з незаконного обігу тютюнової продукції на суму понад 700 млн гривень і припинили діяльність 10 незаконних виробництв.

ДФС продовжує відстежувати надходження на внутрішній ринок країни контрафактної тютюнової продукції і реагує на такі прояви в межах своєї компетенції”, — зазначив начальник Головного управління боротьби з фінансовими злочинами Ткаченко В.М.

Наразі триває досудове розслідування.

Державна фіскальна служба України