У Києві судитимуть чоловіка, який замість оздоровчого табору збудував котеджне містечко

Керівник приватного підприємства заключив договір оренди земельної ділянки з міською радою, щоби нібито оновити розташовану базу відпочинку. Проте насправді умов договору виконано не було, а натомість на території побудували житлові будинки. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили про підозру, який шляхом обману побудував котеджне містечко. 57-річний правопорушник розгорнув будівництво на земельній ділянці, призначеній для оздоровчого табору.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та довели причетність чоловіка до злочину. Фігурант навіть встиг укласти договори з клієнтами про купівлю-продаж елітних котеджів та отримати за них кошти – майже 27 мільйонів гривень.

Наразі слідчі скерували відносно правопорушника обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті.

Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Правопорушнику загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва