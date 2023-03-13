У Києві судитимуть чоловіка, який замість оздоровчого табору збудував котеджне містечко

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Керівник приватного підприємства заключив договір оренди земельної ділянки з міською радою, щоби нібито оновити розташовану базу відпочинку. Проте насправді умов договору виконано не було, а натомість на території побудували житлові будинки. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили про підозру, який шляхом обману побудував котеджне містечко. 57-річний правопорушник розгорнув будівництво на земельній ділянці, призначеній для оздоровчого табору.

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Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та довели причетність чоловіка до злочину. Фігурант навіть встиг укласти договори з клієнтами про купівлю-продаж елітних котеджів та отримати за них кошти – майже 27 мільйонів гривень.

Наразі слідчі скерували відносно правопорушника обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті.

Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Правопорушнику загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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