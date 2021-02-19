ДФС спільно з НАБУ попередили незаконне відшкодування ₴674 млн. ПДВ

Співробітники ГУ ДФС в Одеській області спільно з НАБУ задокументували факти, які унеможливили необґрунтоване повернення млн грн податку на додану вартість компаніям, задіяним у корупційній схемі з імпорту та розмитнення товарів в Україні.

Докази протиправної діяльності були здобуті в результаті проведення 39 обшуків в період з грудня 2020 по лютий 2021 року.

Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документам мали б перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів.

Відтак, зафіксовано відсутність підстав для відшкодування понад 20 компаніям ПДВ.

Всі зазначені підприємства були підконтрольні одній групі осіб. Разом вони налагодили корупційну схему, завдяки якій необґрунтовано отримували відшкодування ПДВ з державного бюджету.

Встановлено також, що згадувані компанії імпортували та продавали товари в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку.

Натомість претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні, що не відповідало дійсності як встановило слідство.

Наразі триває досудове розслідування триває.

Державна фіскальна служба України