ДФС викрила компанію в незаконному формуванні ₴37,8 млн. податкового кредиту

Співробітники Офісу великих платників податків ДФС та ГУ ДФС у Київській області, в межах досудового розслідування кримінального провадження, викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять у систему оподаткування, в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в період 2020-2021 років посадові особи одного із великих СГД сформували схемний податковий кредит від підприємств, які неправомірно користуються пільгами в оподаткуванні.

Загальна сума схемного податкового кредиту складає понад 37,8 млн грн. ПДВ, предметом даних взаємовідносин є придбання послуг енергопостачання, збір макулатури тощо. На підставі ухвал слідчого судді районного суду м. Києва правоохоронці провели обшуки за місцем фінансово-господарської діяльності та проживання фігурантів. За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено чорнові записи, печатки, видаткові та товарно-транспортні накладні, інші речові докази та понад 13 млн грн в еквіваленті.

Досудове розслідування триває

Державна фіскальна служба України