«Дипломатична контарабанда» на понад ₴7 млн. — погоджено підозру закарпатському митнику

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному державному інспектору митного поста «Тиса» у службовому підробленні (ч. 1 cт. 366 КК України).

Йдеться про інцидент, що трапився на пункті пропуску «Тиса» наприкінці вересня минулого року, коли закарпатець за підробленими дипломатичними документами намагався вивезти до ЄС понад 180 тис. пачок сигарет вартістю понад 7 млн грн.

За даними слідства, під час процедури митного оформлення посадовець вніс до автоматизованої системи завідомо неправдиві відомості, знаючи, що дипломатичні документи та відповідні номерні знаки на автомобілі «Mercedes- Benz Sprinter» — фіктивні. Завіривши усе власним електронним підписом, митник надав псевдодипломату можливість безперешкодно виїхати за межі України.

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва обласних прокурорів, інформувала Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Голос Карпат