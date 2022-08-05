Чоловік, який у столичному метро розпилив газ жінці в обличчя, виявився ще й крадієм

Зловмисник вже має декілька судимостей за скоєння пограбування, розбійного нападу та крадіжок. Відносно фігуранта розпочато кримінальне провадження.

Вчора, 4 серпня, до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро «Площа Льва Толстого» розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, на місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку:

«Ми швидко встановили особу, яка скоїла правопорушення, адже чоловік неодноразово потрапляв у поле зору поліції Києва. Зловмисник уже має «за плечима» декілька судимостей за скоєння пограбування та розбійного нападу. У результаті оперативно-розшукових заходів ми затримали порушника. Це – киянин, 1970 року народження. Крім того, раніше затриманий скоїв крадіжку у приміщенні кафе на вулиці Богдана Хмельницького, де викрав у відвідувача барсетку з грошима у сумі 1 500 доларів США та 600 гривень. За даним фактом ми повідомили йому про підозру, зібрали необхідну доказову базу та скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду».

Відносно порушника дізнавачі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. На даний час поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва