Директор лісогосподарства Львівщини продавав ліс в обхід встановлених норм

Викрили корупційну діяльність посадової особи оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції.

Учора, 7 червня, директора лісгоспу затримали поліцейські під час одержання чергового «траншу» — 9 000 гривень — за безперешкодний відпуск лісопродукції та її вивіз із території лісогосподарства. Раніше фігурант отримав ще 8 000 гривень.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

Слідство триває за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України