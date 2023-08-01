Повідомлено підозри учасникам злочинної організації «Загури», які «спеціалізувалися» на вибиванні коштів

За результатами слідчих дій на території Києва, Івано-Франківської та Чернівецької областей вилучили зброю, спецтехніку, гроші та майна на 25 млн грн. Лідеру злочинної організації та чотирьом її учасникам повідомили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з Офісом Генерального прокурора встановили, що організував діяльність злочинної організації відомий у кримінальних колах 49-річний чернівчанин. До її складу увійшли особи, які також мали злочинні зв’язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації. У своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їх викриттю.

«Сфера дії» злочинної організації розповсюджувалася на територію Чернівецької області, а її учасники «спеціалізувалися» на скоєнні тяжких злочинів, зокрема і з використанням зброї. Погрозами фізичної розправи потерпілим та членам їх родин, а також пошкодженням особистого майна, змушували сплачувати неіснуючі борги. До кожного злочину фігуранти ретельно готувалися, прораховували шляхи підходу та відходу, змінювали номерні знаки на авто.

В ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання «боргів», суми яких становлять від 6000 до 20 000 доларів США, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, незаконних операцій зі зброєю. До прикладу, щоб змусити одного з потерпілих віддати 6000 доларів США, побили його та підпалили авто.

Для знешкодження діяльності злочинної організації «Загури» правоохоронці провели слідчі дії на території Києва, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучили 7 автомобілів, 50 000 доларів США, 40 000 гривень, різну зброю та набої до неї, блокноти з чорновими записами, спецтехніку тощо. За попередніми підрахунками, вартість вилученого сягає 25 млн грн.

На підставі зібраних матеріалів лідеру злочинної організації та чотирьом її учасникам, залежно від участі у протиправній діяльності, повідомили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

– ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 121(Умисне тяжке тілесне ушкодження),

– ч. 4 ст. 189 (Вимагання),

– ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення у міжнародний розшук лідера злочинної організації.

За скоєне учасникам злочинної організації може загрожувати до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України