Директор школи підозрюється у привласненні майже 100 тис. грн.

За процесуального керівництва Могилів-Подільської прокуратури повідомлено про підозру директору школи за фактом привласнення та розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим повторно, а також видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч.ч.2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що з вересня 2018 року по грудень 2019 року 2 працівники школи не виходили на роботу. Директор навчального закладу підписував та подавав до бухгалтерії відділу освіти офіційні документи, що підтверджували кількість, нібито, відпрацьованих годин цими працівниками, на підставі яких нараховувалась їм заробітна плата за роботу, яку вони фактично не виконували.

Крім того, з метою особистого збагачення з вересня 2018 року по грудень 2019 року, не виконуючи гурткову роботу, директор вносив до тарифікаційних списків педагогічних працівників школи недостовірні відомості про проведення ним цієї роботи, після чого підписував їх та скріплював печаткою навчального закладу, чим надав документам офіційності.

Своїми незаконними діями директор школи заподіяв державі збитки на суму майже 100 тис. грн.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури