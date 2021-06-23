СБУ викрила корупційні схеми у Держрибагентстві: державні збитки становлять понад 20 млн грн

Служба безпеки України виявила масштабну корупцію у підрозділах Державного агентства рибного господарства. За попередніми оцінками, злочинні дії чиновників завдали державі збитки на понад 20 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Співробітники СБУ виявили одразу декілька корупційних механізмів. Усі вони «побудовані» на фіктивних договорах, які укладали підпорядковані Агентству підприємства.

Встановлено, що угоди існували лише на папері, а до їхнього впровадження у життя ніхто не переходив. Серед іншого, СБУ встановила такі факти із ознаками фіктивності:

використання водойм та їх зариблення;

будівництво на території Київської області підприємства з вирощування рибних біоресурсів;

збиткова передача у фрахт судна «Таманський».

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями здійснення злочинної діяльності. Під час них вилучено документи, які підтверджують протиправний характер діяльності фігурантів.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам і співучасникам злочинної діяльності.

Заходи із протидії незаконним оборудкам проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими ГСУ НПУ під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

УК