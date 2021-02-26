Директора КП підозрюють у махінаціях з надбавками на суму понад ₴1,7 млн.

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру жінці-директору комунального підприємства за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2020 років директорка комунального підприємства затвердила штатні розписи та тарифікаційні списки, згідно з якими працівникам вказаного підприємства нараховувались надбавки за складність та напруженість у роботі в розмірі до 50 % відповідно до займаних посад. При цьому встановлено, що фінансові (економічні) можливості для додаткових та стимулюючих виплат працівникам відсутні, а валовий прибуток підприємства не покривав навіть витрати фонду заробітної плати.

Зазначені дії директора призвели до зайвого витрачання коштів комунального підприємства, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, на суму понад 1,7 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури