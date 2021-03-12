Директора одного з комунальних підприємств Львівщини затримали за вимагання хабаря

Посадовець одного з комунальних підприємств Львівської області вимагав 15 тисяч доларів США «відкупних» за безперешкодне погодження проєкту нових з’їздів та заїздів на автомийку. Підприємця зловмисник запевняв, що частину з цих грошей має віддати одному з посадовців поліції. За незаконні оборудки фігурантові загрожує кримінальна відповідальність.

До оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про вимагання директором одного з Архітекторно-планувального бюро хабаря за погодження проєкту будівництва нових з’їздів та заїздів на автомийку. В суму «відкупних» входила «послуга» начальника одного з відділів Управління патрульної поліції Львівщини на отримання необхідних дозволів. За викритим фактом оперативники внутрішньої безпеки поліції почали проводити перевірку.

Встановлено, що 41-річний директор вищевказаного бюро, здійснюючи свою професійну діяльність, налагодив схему вимагання неправомірної вигоди від суб’єкта господарської діяльності. За погодження з ним містобудівельних умов та обмежень об’єкта будівництва підприємець мав заплатити 15 тисяч доларів США. Частину з цієї суми фігурант обіцяв передати одному з посадовців УПП Львівської області для відсутності проблем із законом під час будівництва.

Працівники УДВБ НПУ, Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, затримали хабарника під час отримання чергової частини суми «відкупних» — сім тисяч доларів США. Загалом зловмисник отримав майже дев’ять тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Наразі слідчі ТУ ДБР готують вручення підозри чоловікові за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та передано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловік понесе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції проводять низку заходів для встановлення причетності до корупційної схеми працівників поліції.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України