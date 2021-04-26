Директора підприємства на Волині підозрюють у заволодінні майже ₴900 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2018-2019 роках, виконуючи роботи з ремонту вуличного освітлення у чотирьох сільських радах Волинської області, посадовець підробив акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про їх вартість та витрати. У результаті цих дій він заволодів 876 тис грн бюджетних коштів.

Понад 400 тис грн директор підприємства легалізував, оплативши внесок за житло.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та накладення арешту на майно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Волинської обласної прокуратури