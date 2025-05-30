На сайті президента відхилили петицію про очищення правосуддя від впливу топ-корупціонера Портнова

На сайті президента відмовились публікувати петицію з вимогою термінового очищення судової, прокурорської та слідчої систем від впливу колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича — Андрія Портнова.

Адвокат, військовий та народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, який і був ініціатором петиції, опублікував фото відповіді.

На ньому йшлось, що петиція “не відповідає встановленим вимогам, відтак її оприлюднення не здійснюється.

Нагадаємо, Лапін подав петицію на сайт президента про очищення судової влади від людей Портнова.

Він запропонував ініціювати процедуру очищення (люстрації) щодо осіб, які були призначені за участі або під прямим впливом Портнова чи його соратників.

До списку суддів, які, за версією авторів петиції, перебувають під впливом Портнова, увійшли:

Босий Вадим Петрович (голова Господарського суду міста Києва)

Козлов Руслан Юрійович (голова Печерського районного суду міста Києва)

Соколов Олексій (суддя Печерського районного суду міста Києва)

Мельник Володимир Васильович (заступник голови Київського апеляційного суду)

Про подачу петиції Лапін повідомляв 28 травня. Протягом двох робочих днів з дня надсилання петицію мали перевірити на відповідність вимогам та опублікувати або відхилити. // Букви