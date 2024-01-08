Забили до смерті та засипали тіло камінням: на Житомирщині поліція розслідує резонансне вбивство

Тіло молодика було ретельно закидане будівельним сміттям у напівзруйнованій будівлі в одному із мікрорайонів м. Бердичева. 5 січня випадковий перехожий виявив жахливу знахідку та одразу повідомив до поліції.

Правоохоронці місцевого райвідділу спільно з працівниками Управління карного розшуку та криміналістами ГУНП в Житомирській області встановили особу вбитого. Серед іншого вони використовували генетичний аналізатор «ANDE 6C». Ним виявився 18-річний житель Дніпропетровщини.

– Для встановлення обставин вбивства ми залучили максимум працівників: одні проводили огляд місця події та вилучали слідову інформацію, інші проводили побудинкові та поквартирні обходи і опитували місцевих жителів, а також досліджували записи камер відеоспостереження та відпрацьовували коло спілкування загиблого за допомогою оперативно-технічних засобів. Всі зібрані матеріали ретельно аналізувались, — розповів начальник Бердичівського РВП ГУНП Сергій Рудницький. — У результаті, вже на ранок 6 січня ми мали обґрунтовані підозри щодо причетності до події конкретних осіб.

Було встановлено, що причетні до вбивства 18-річний житель Одещини та 32-річний раніше судимий за тяжкі злочини житель Донецької області. Вони тимчасово проживали у Житомирській області разом із загиблим.

Попередньо встановлено, що напередодні нового року всі троє перебували в м. Бердичеві у закинутій будівлі. У якийсь момент між ними стався конфлікт, у результаті якого двоє чоловіків завдали смертельних ушкоджень своєму опонентові. Зрозумівши, що хлопець мертвий, вони вирішили приховати злочин, закидавши тіло уламками цегли.

Попередньо, смерть потерпілого настала внаслідок асфіксії та комплексної травми шиї. Також було встановлено, що він був учасником криворізької злочинної організації «Двадцятівські», яка спеціалізувалася на масштабних збутах наркотиків.

Поліцейські розшукали обох причетних до вбивства чоловіків у м. Києві. Їх затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури слідчі поліції оголосили їм про підозри у вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Відповідно до чинного законодавства чоловікам може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Бердичівський районний відділ поліції