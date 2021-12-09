Директора підприємства підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час ремонту дитсадка

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору приватного підприємства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за фактом службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Прилуцький, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2019 року між Змїївською міською радою та приватним підприємством укладено договір підряду на проведення капітального ремонту дитячого садка.

У подальшому директор підприємства, який достовірно знав, що роботи не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт та отримав на рахунок бюджетні кошти на загальну суму майже 60 тис. грн, завдавши тим самим майнової шкоди міській раді на вказану суму.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура