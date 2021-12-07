Директора підприємства підозрюють у заволодінні майже 2 млн. під час будівництва амбулаторії

За процесуального керівництва прокурорів Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та за фактом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2018 року між однієї із сільських рад колишнього Барвінківського району Харківської області та ТОВ укладено договір підряду щодо будівництва амбулаторії загальної практики – сімейної медицини.

У подальшому підрядник, який достовірно знав, що роботи не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт.

На підставі вищевказаного на рахунок ТОВ перераховано бюджетні кошти на загальну суму майже 2 млн грн, чим завдано державним інтересам матеріальну шкоду на зазначену суму.

6 грудня 2021 року директору підприємства повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура