Директора шахти АТ «Лисичанськвугілля» підозрюють у несплаті понад ₴4,5 млн. податків

Луганська обласна прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Луганській області встановили факт умисного ухилення від сплати загальнообов’язкових платежів директором однієї з шахт акціонерного товариства «Лисичанськвугілля», дії якого завдали державі шкоду у великих розмірах.

За даними слідства, керівник підприємства упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року, незважаючи на наявність коштів на рахунках

підприємства, умисно ухилявся від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Всього до державного

бюджету не надійшло коштів у сумі понад 4,5 млн гривень.

Наразі посадовій особі повідомлено про підозру в ухиленні від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовְ’язкове державне пенсійне страхування (ч. 2 ст. 212-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на три роки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури