Директора столичного підприємства судитимуть за ухилення від сплати майже ₴10 млн. податків

За процесуального керівництва прокуратури міста завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків на суму майже 10 млн гривень директором одного із столичних підприємств (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що директор підприємства упродовж 2017-2018 років при нарахуванні орендної плати за землю вказав завідомо неправдиві відомості щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що перебуває у користуванні товариства, в результаті чого ухилився від сплати орендної плати за землю на загальну суму близько 10 млн гривень.

За результатами слідства прокуратурою міста направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства, а також заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням ГУ ДФС у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури Києва