Директора ТОВ судитимуть за привласнення майже ₴1,8 млн.

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 3 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, у ході досудового розслідування встановлено, що в 2017 році між Запорізькою обласною державною адміністрацією та одним із харківських ТОВ укладено договір про закупівлю робіт з ремонту систем водопостачання. У якості авансу на рахунок ТОВ перераховано майже 1,8 млн грн. Фактично роботи не виконано, а директор зазначеного підприємства, будучи посадовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів вказаною сумою коштів.

Крім того, директор ТОВ умисно не виконав постанову Харківського апеляційного господарського суду про стягнення майже 1,8 млн грн з ТОВ на користь Запорізької обласної державної адміністрації.

Після повідомлення про підозру вказаному посадовцю його оголошено в міжнародний розшук у зв’язку із переховуванням від органу слідства та прокуратури.

Наразі стосовно зазначеної особи до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Пресслужба прокуратури Харківської області