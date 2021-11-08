На Львівщині власники фейкових сертифікатів про вакцинацію пропонували хабарі прикордонникам

За фактами використання підроблених документів та спроб підкупу службових осіб прикордонники поінформували Нацполіцію.

Про це повідомили в ДПСУ.

Цими вихідними в пункті пропуску «Шегині» прикордонникам Львівського загону подорожани пропонували хабарі за недійсні сертифікати про вакцинацію.

Повертаючись в Україну двоє українців для проходження контролю надали міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Після перевірки наданих сертифікатів, з використанням програмного забезпечення SafeBorder, інспектори прикордонного контролю встановили, що надані документи – недійсні. Аби «вирішити» питання щодо звільнення від самоізоляції громадянин запропонував військовослужбовцям неправомірну вигоду в розмірі 40 доларів США та 200 шведських крон.

Годиною пізніше через кордон слідував ще один українець, в якого охоронці кордону також виявили недійсний сертифікат про вакцинацію. Цей громадянин запропонував співробітникам Держприкордонслужби хабар у розмірі 100 США.

В ході бесіди правопорушники зізналися, що придбали сертифікати в незнайомої особи.

“Вкотре наголошуємо, не варто використовувати підроблені документи на державному кордоні, адже такі незаконні дії передбачають кримінальну відповідальність. Більше того – якщо наші співгромадяни скористаються підробкою для поїздки за кордон і фальшивку виявлять правоохоронці країни прямування, то вони також нестимуть відповідальність згідно з законодавством тієї країни, до якої прямують”, – додали у відомстві. // Діло