На Київщині підліток помер після побиття, але суддя… Перекупка закрила справу

Прокурор вчасно не передав обвинувальний акт.

21 січня у підготовчому засіданні Києво-Святошинський райсуд Київської області закрив справу про загибель 17-річного юнака.

Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці адвокатка Марина Ільяшенко, яка представляє потерпілих.

Обвинувальний акт щодо п’яти осіб передали до суду із запізненням на чотири дні.

«Нанесено 33 удари тупим предметом (битою)… Інкримінували хуліганство (ч.4 ст. 296 КК України), ст. 115 КК України виключили з обсягу обвинувачення за два тижні до направлення обвинувального акту до суду… Я вступила в справу лише влітку цього року, зробила незалежну експертизу, яка встановила причинно-наслідковий зв’язок між побиттям та смертю… Це не переконало суддю Ганну Перекупку», — написала адвокатка.

У цій справі обвинуваченим інкримінували тільки ч.4 ст. 296 ККУ — хуліганство із застосуванням предмета для нанесення тілесних ушкоджень.

Подія сталася 12 липня 2020 року близько 22 години 30 хвилин в селі Малютянка на Київщині. Обвинувачені напідпитку на вулиці підійшли до неповнолітнього та почали чіплятися. Потім стали бити хлопця кулаками по голові й тулубу. Двоє чоловік утримували потерпілого за руки, тоді як інший битою завдав декілька ударів по різним частинам тіла.

Обвинувальний акт складено на підставі висновку судмедексперта, що смерть юнака настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця з розвитком серцево-легеневої недостатності на фоні хронічного катарального бронхіту та алкогольної інтоксикації (1,26 %). Тілесні ушкодження — синці, садна, крововиливи і неповний перелом 8-го ребра, за оцінкою експерта, у прямому причинному зв’язку з настанням смерті не перебувають. // Діло