Ексголовбуха аеропорту «Чернівці» судитимуть за заволодіння майном підприємства на суму понад ₴600 тис.

Чернівецька обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої головної бухгалтерки КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» ім. Леоніда Каденюка за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, несанкціонованого втручання у систему бухгалтерського обліку та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1. ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, жінка, без відома керівництва, здійснювала для підприємства покупку побутової та кухонної техніки, посуду, жалюзів та інших товарно-матеріальними цінностей, ставила придбане на баланс, а надалі проводила процедуру списання та привласнювала необхідний їй товар. Встановлено, що упродовж 2019-2020 років вона незаконно заволоділа майном підприємства на понад 600 тис. грн.

Громадянка переховується від органів слідства. Її оголошено у міжнародний розшук.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за процедурою in absentia здійснювали слідчі поліції ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура