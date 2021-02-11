Директора товариства підозрюють у привласненні понад ₴800 тис. АТ «Укрзалізниця»

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактами привласнення коштів та службового підроблення (ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України).

За даними слідства, у 2018 році між Регіональною філією «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв’язку.

Директор товариства вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, внаслідок чого зайво отримав понад 800 тис грн державних коштів, спричинивши матеріальні збитки АТ «Українська залізниця».

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється працівниками Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури