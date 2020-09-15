Директора товариства судитимуть за привласнення 1,2 мільйона бюджетних гривень

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт відносно директора товариства за обвинуваченням у привласнені бюджетних коштів, підробленні офіційних документів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, між Новопетрівською сільською радою Вишгородського району та товариством укладено три договори на виконання робіт з реконструкція доріг в межах с. Нові Петрівці за 3,5 мільйона гривень бюджетних коштів.

Так, директор товариства, використовуючи своє службове становище склав акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про їх вартість, до яких вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами фактично виконаних робіт та використаних матеріалів, на підставі яких замовником робіт на рахунок товариства перераховано грошові кошти.

Згідно з висновками ряду судових будівельно-технічних експертиз, вартість невиконаних робіт на об’єктах становить понад 1,2 млн грн, які обвинуваченим відповідно привласнено.

У разі доведення вини особі загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури