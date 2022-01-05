Директора туристичної компанії, який підробляв тести на COVID-19, суд «покарав» умовно

Шевченківський суд Києва затвердив угоду про визнання винуватості щодо підробки довідок про тестування на COVID-19.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 22 грудня.

За період з 23 червня до 21 липня 2021 року керівник туристичної компанії підробив 11 довідок з метою збуту.

Обвинувачений використовував реквізити ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України», що з 09.06.2021 змінила реєстраційну інформацію, а саме назву на ДУ «Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України».

За скільки продавали підроблені документи, у вироку не уточнюється.

До суду надійшла угода про визнання винуватості, за якою чоловіку передбачили умовне покарання.

Суд призначив 3 роки позбавлення волі зі звільненням з випробувальним строком 2 роки.