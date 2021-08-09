Жителя Кіровоградщини затримали за підозрою у розбещенні неповнолітніх

Зловмисник вчиняв розпусні дії відносно неповнолітніх дівчат, зокрема в Інтернеті. За скоєне чоловікові може загрожувати до восьми років за ґратами.

Злочинну діяльність 21-річного місцевого мешканця викрили кіберполіцейські Кіровоградщини спільно з міграційною поліцією та слідчими обласної поліції.

Кіберполіція встановила, що чоловік у соціальних мережах і месенджерах спілкувався з неповнолітніми дівчатами та в ході листування спонукав їх до виготовлення фото інтимного характеру.

Крім цього, днями фігурант поблизу дитячого майданчика задовольняв власну статеву пристрасть у присутності неповнолітніх. Зловмисника затримали правоохоронці на місці вчинення злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В його оселі працівники поліції провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку, на якій виявлено фото та відеоматеріали з дитячою порнографією, а також інші докази причетності до протиправної діяльності.

Чоловікові оголосили про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України