Директорка дитсадка у Рівному цькувала підлеглих і привласнювала премії

Наталія Карашевич, яка керує дитячим садком №4 «Соняшник», що на Північному у Рівному, може бути незабаром звільнена. Щодо неї розпочато службове розслідування, яке засвідчило: директорка цькувала вихователів і присвоювала частину їхніх премій.

Про ситуацію розповів міський голова Рівного Олександр Третяк:

— Надійшла скарга, що звільнили виховательку цього дитсадка у день її народження. Директор дитсадка № 4 створила їй нестерпні умови праці, постійно цькувала її. Почали розкручувати цю тему, виявилося, що це не один такий факт. Більше того, директорка дитсадка нараховувала премії, які поверталися до неї в розмірі 70% через бухгалтерію. Як так можна поводитися з людьми?

В той же день я зателефонував звільненій виховательці і привітав з днем народження. Пізніше вона прийшла до мене в сльозах і розповіла свою історію. Терміново доручив управлінню освіти зайнятися цією справою. В той же день звільнену виховательку готові були поновити, щоб зам’яти справу. Я сказав: нехай поновлюють, але справу зам’яти не дам, бо це принципово.

Чесно кажучи, справа рухається дуже в’яло, починається: «а в мене зв’язки, а я на лікарняному». Провести службове розслідування і зафіксувати факти — це все час. Ось уже місяць, як це все триває, і тільки зараз ми маємо серйозні офіційні підстави, щоб звільнити цього керівника. Це серйозний дзвіночок для всіх директорів навчальних закладів у Рівному. Ми спеціально створюємо антикорпуційний відділ, який буде моніторити такі ситуації.

За словами Олександра Третяка, правоохоронні органи повідомлені про ситуацію. За два роки директорка дитячого садка домоглася звільнення близько десяти працівників, які не витримали методів її роботи. // Рівне вечірнє