Директорка відділення банку оформлювала кредити на померлих громадян

Користуючись службовим становищем, жінка проводила оборудки в електронних системах фінустанови. Зловмисницю було оголошено в міжнародний розшук та затримано на кордоні з Польщею. За скоєне підозрюваній загрожує до шести років ув’язнення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіберполіції.

Шахрайську схему викрили кіберполіцейські Рівненщини спільно зі слідчими обласної поліції в липні минулого року.

43-річна жінка, обіймаючи посаду директора відділення банку, вносила недостовірні відомості до електронних систем установи. Зловмисниця здійснювала перевипуск карт клієнтів банку, які померли, та проводила зарахування по кредитних договорах та відсотків по депозитах. В результаті банку було завдано понад мільйон гривень збитку.

Знімати готівку зловмисниці допомагав її чоловік. Він за декілька днів зняв майже 260 тисяч гривень.

Подружжя було оголошено в міжнародний розшук. Фігурантку затримали правоохоронці на польсько-українському кордоні. Її спільник наразі розшукується.

Жінці оголосили підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 1 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до шести років позбавлення волі. Фігурантці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.