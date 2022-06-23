Директорку підприємства підозрюють у привласненні майже ₴2,5 млн. бюджетних коштів

Будучи службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю, жінка зобов’язувалася виконати капітальний ремонт благоустрою одного з київських парків. У результаті директорка не виконала частину робіт, натомість видала завідомо неправдиві офіційні документи. За скоєне зловмисниці загрожує до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

У 2019 році слідчим відділом Дніпровського управлінням поліції було розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем директоркою підприємства, яке мало виконати капітальний ремонт благоустрою столичного парку «Перемога». Своїми протизаконними діями зловмисниця завдала міському бюджету збитків на 2,5 мільйони гривень.

Правоохоронці встановили, що столичне комунальне підприємство заключило відповідний договір з підрядником у 2018 році. Будучи службовою особою, директорка склала, підписала та видала низку актів приймання виконаних будівельних робіт, цим самим засвідчивши достовірність виконаних робіт. У подальшому жінка подала вказані документи до столичного комунального підприємства для оплати за нібито виконані роботи в повному обсязі. Висновками відповідних експертиз встановлено, що види будівельних робіт, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт та наданої на дослідження кошторисної документації не відповідають фактично проведеним роботам, а самі офіційні документи — завідомо неправдиві.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили 68-річній уродженці Львівщини про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Жінці загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва