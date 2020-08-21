Директору філії держпідприємства МВС України повідомлено про підозру у привласненні ₴396 тис.
За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру директору центральної філії державного підприємства МВС України у м. Київ у привласненні бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні (ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, у 2018 році директор підприємства уклав з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області 2 договори про надання послуг із оновлення та технічної підтримки програмного забезпечення. Посадовець вніс неправдиві відомості до актів приймання послуг. Експертизами встановлено, що вказані у договорах оновлення та супровід програмного забезпечення не надавались, хоча гроші за них перерахували.
На підставі підроблених документів столичне підприємство незаконно отримало кошти з бюджету на суму 396 тис грн.
Також у червні цього року за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення повідомлено про підозру заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Тернопільській області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба прокуратури Тернопільської областіTweet