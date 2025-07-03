Групу осіб судитимуть за несплату ₴29 млн податків

Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Встановлено, що підозрювані, використовуючи реквізити та банківські рахунки, створеної ними фізичної особи-підприємця, для оформлення надання від її імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі, отримали кошти на банківські рахунки в якості доходу на суму більше 214 млн грн. Цю суму доходу умисно не в повному обсязі задекларували в органах державної податкової служби, що призвело до несплати податкових зобов’язань із єдиного податку (третя група) за період з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативним супроводом Департаменту стратегічних розслідування НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Офіс Генерального прокурора