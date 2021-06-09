Директору підприємства повідомили про підозру у наданні хабаря керівнику НААН

Чоловік підозрюється у наданні неправомірної вигоди керівнику НААН України у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за кілька «послуг». Йому може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо: слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом отримання керівником Національної академії аграрних наук України неправомірної вигоди.

Раніше керівнику НААН було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Зокрема у тому, що він отримав неправомірну вигоду у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем за сприяння у призначенні на посаду директора одного з державних підприємств, що входять в структуру НААН України, за неперешкоджання укладанню у подальшому договорів про спільну діяльність між цим державним підприємством та конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності. Також його підозрюють у включенні заздалегідь визначеної особи до списку претендентів на заміщення вакансій академіків і членів-кореспондентів НААН України та подальшу передачу відповідних матеріалів на розгляд Президії НААН України.

Вчора, 8 червня, слідчі Нацполіції повідомили про підозру директору одного з товариств Миколаївської області у наданні неправомірної вигоди керівнику НААН України у вигляді безоплатного користування елітним автомобілем – за вчинення вказаних дій на користь його батька.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання директору товариства запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління