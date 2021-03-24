Директору заводу повідомлено про підозру в забруднення атмосферного повітря

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору підприємства за фактом забруднення атмосферного повітря, що спричинило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 241 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, у ході досудового розслідування встановлено, що директор підприємства, яке спеціалізується на коксохімічній промисловості, був достовірно обізнаним про відсутність відповідних дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Незважаючи на це, у період із січня по вересень 2020 року він організував виробництво коксу і кам’яновугільної смоли, що призвело до наднормативних викидів в атмосферу забруднюючих речовин і матеріалів.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі восьмисот до трьох тисяч шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

Довідково:

Відповідно до висновку експертів ННЦ «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса», сума збитків, заподіяних зазначеним підприємством, складає майже 3,5 млн грн. Це стало підставою для направлення прокуратурою окремого позову до Господарського суду Харківської області в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції про стягнення збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури