Дніпропетровські правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з дніпропетровськими правоохоронцями ліквідували масштабну схему збуту метамфетаміну та опію ацетильованого у Дніпропетровської області. Наразі організатору наркобізнесу та п’ятьом його поплічникам оголошено про підозру.

Оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили та припинили діяльність злочинної організації, яка здійснювала незаконні оборудки з наркотиками на території Дніпропетровщини. Угруповання характеризувалося чітким розподілом ролей між її учасниками. Серед фігурантів – співробітник кіровоградської поліції, звільнений з лав Нацполіції у червні 2022 року.

Організатором наркобізнесу виявився 22-річний мешканець Кривого Рогу. До своєї незаконної діяльності він залучив ще п’ятьох чоловіків. Спільники у лабораторії виготовляли опій ацетильований та метамфетамін, потім фасували наркотики на різні за об’ємом дози та продавали наркозалежним через закладки або під час особистої зустрічі. Щодня змовники постачали своїм клієнтам сотні доз наркотовару, вартість одного «чеку» складала 200 гривень. За один місяць кримінальних оборудок ділки заробляли близько 5 мільйонів гривень.

Працівники УДВБ, УСБУ в Дніпропетровській області та ТУ ДБР, розташованого у місті Полтава, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, провели у фігурантів санкціоновані обшуки. За результатами заходів вилучили зіп-пакети з метамфетаміном, згортки з марихуаною, опій ацетильований, готівку, банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони, зброю та набої, автомобіль. Вилучене направили на експертизу.

Наразі шістьох учасників злочинної організації затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури організатору угруповання та його спільникам вручено підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків у складі злочинної організації передбачено покарання до 12-ти років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України