Троє житомирян виготовляли та розповсюджували амфетамін

Правоохоронці встановили причетність трьох житомирян не лише до виготовлення, а й продажу психотропів. Власне «виробництво» вони запустили в приміщенні одного з гаражних кооперативів обласного центру та за місцем проживання одного зі спільників. Викрили наркобізнес оперативники Управління карного розшуку, а досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Попередньо встановлено, що до складу злочинної групи входили двоє 42-річних та 36-річний жителі обласного центру. Всі вони раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів. Слідчі встановили, що чоловіки виготовляли та збували амфетамін на території обласного центру та Житомирського району. А з метою приховання своєї кримінальної діяльності часто змінювали абонентські номери.

9 січня поліцейські провели 14 обшуків в гаражному та складському приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів у квартирах та будинках. Тоді ж, за силової підтримки бійців поліції особливого призначення поліції Житомирщини, фігуранти провадження були затримані.

У результаті проведених заходів правоохоронці виявили та вилучили понад 12 тисяч гривень готівкою, банківські картки, майже 30 мобільних телефонів і кілька десятків сім-карток та тримачів для них, фасувальні матеріали, приладдя для виготовлення психотропу, зокрема, колби, ваги, а також сировини та вже розфасовані «дози» з вмістом кристалічної речовини.

Загалом поліцейські вилучили майже 200 г амфетаміну. Все виявлене у ході обшуків направлено на дослідження до Житомирського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 1,2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває встановлення всіх обставин, а також інших осіб, що можуть бути причетними до функціонування злочинної схеми.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Відповідно до чинного законодавства фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Житомирської області