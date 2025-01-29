Дніпровська кіностудія, що виробляє контент для онлайн-ігор, звернулася до суду через тиск правоохоронців

Компанія “Оріджінал Спіріт Юа” звернулася до Печерського районного та Апеляційного суду м. Києва з клопотаннями про скасування арешту та повернення всього вилученого майна.

В компанії обурені діями правоохоронців та наголошують, що це системний “рекет”, який не має нічого спільного з захистом закону.

“Півтора року тому силовики вже приходили до нас. Тоді вони теж провели обшуки, відкрили справу, але зрештою були змушені її закрити, бо не знайшли нічого незаконного. Ми працюємо легально, і вони це знають. Але тепер ситуація повторюється. Їхня справжня мета – не викриття порушень, а рекет і знищення чесного бізнесу. Це повний безлад і справжній злочин. Ми звернулися до суду на наступний день після закінчення обшуку, який тривав тиждень. В нас вилучили відеокамери, комп’ютерну техніку, гральні карти, столи, рулетки, на які ще за дві доби до закінчення обшуку, тобто. 20.01.2025 Святошинський суд поза законною процедурою наклав арешт”, – зазначили у компанії.

Крім того, для компетентного реагування на семиденне свавілля слідчого ДСУ Національної поліції Васенка, прокурора ОГП Хіміча С. та слідчих суддів Святошинського суду (Журибеда О.М., Ясельський А.М., Косик Л.Г.), студія звернулася до СБУ, Державного Бюро Розслідування, Департамент захисту інвестицій ОГП, Ради Омбудсменів про факти блокування та тиску на бізнес через повторне незаконне кримінальне переслідування законного бізнесу студії.

Нагадаємо, минулого тижня компанія “Оріджінал Спіріт Юа” виступила із офіційною заявою щодо обшуків і звинувачень у незаконній діяльності, звинувативши силовиків у цілеспрямованому знищенні легального бізнесу.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що в Дніпрі нібито викрили нелегальне онлайн-казино зі щорічним обігом понад 50 мільйонів доларів.

У компанії стверджують, що займаються виключно створенням відеоконтенту для онлайн-ігор, який далі продавався на експорт іноземній платформі.

“Оріджінал Спіріт Юа” працює з 2021 року, є офіційним ліцензіатом КРАІЛ і з початку своєї діяльності, має понад 80 співробітників, інвестувала понад 100 мільйонів гривень і сплатила більше 30 мільйонів гривень податків.

“Силовики увірвалися до нашої студії з автоматами, створюючи видимість якоїсь грандіозної операції. Але навіщо було це шоу, якщо у нас працюють переважно жінки? Правоохоронці налякали працівників, грубо поводилися, нищили техніку. Загалом було завдано збитків на 84 мільйони гривень. Вони буквально розгромили все, тільки унітази не вдалося вирвати, хоча намагалися. Кожен їхній крок зафіксований, задокументований та буде додатковим доказом у суді. Всі причетні будуть покарані”, – пояснювали в компанії.