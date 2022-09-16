До 10 років позбавлення волі за державну зраду засуджено інформатора ФСБ

Черкаською обласною прокуратурою у стислі строки доведено в суді винуватість місцевого жителя, якого в червні цього року затримано на місці злочину під час збору інформації щодо точного розташування однієї із військових частин ЗСУ на території області.

Вироком суду його засуджено за державну зраду ( ч. 2 ст. 111 КК України) до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що указаний громадянин України з ідеологічних міркувань та з метою отримати грошову винагороду співпрацював з представниками ФСБ Російської Федерації та на виконання їхніх завдань надавав фото -, відеоматеріали і текстову інформацію щодо точного розташування військових об’єктів ЗСУ, які беруть участь у відсічі російської військової агресії, відомості щодо об’єктів критичної інфраструктури м. Черкаси, розташування правоохоронних органів та органів державної влади, розміщення точок «wi-fi» у центральній частині міста.

Крім того, у текстових повідомленнях він просив представників ФСБ РФ передати йому пістолети з глушником, вибухові пристрої та боєприпаси.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечували співробітники УСБУ в Черкаській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури