До 10 років ув’язнення засуджено мешканця Херсонщини, який співпрацював з окупантами

За публічного обвинувачення Херсонської обласної та окружної прокуратур суд визнав винним мешканця Чорнобаївки у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Засудженому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що під час окупації Чорнобаївки чоловік погодився працювати на окупаційну адміністрацію на посаді «директора комунального підприємства ВГА Чорнобаївської територіальної громади». На псевдопосаді він виконував завдання ворога – організовував розселення військових рф, контролював земельні роботи між Степанівкою та Чорнобаївкою для обмеження пересування мирних жителів поза блокпостами. А також сприяв базуванню та ремонту військової техніки рф на території комунальних об’єктів.

Крім того, засуджений публічно підтримував збройну агресію рф, закликав місцевих жителів брати участь у псевдореферендумі, розповсюджував агітаційні матеріали та надавав ворогу інформацію про інфраструктуру і продовольчі об’єкти.

До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБ України в Херсонській області.

Офіс Генпрокурора