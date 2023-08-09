До 10 років ув’язнення засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту, який допоміг рашистам викрасти українського зерна на $30 млн.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено очільника окупаційного Бердянського морського торговельного порту, який сприяв розграбуванню української агропродукції.

Під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад 30 млн дол. США.

За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Оскільки злочинець переховується на тимчасово окупованій частині Запоріжжя, початок терміну відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.

За даними слідства, зловмисником є колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором.

За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його «кандидатуру» на «посаду» очільника захопленого об’єкта.

Після «призначення» ворожий пособник приступив до виконання вказівок кремля щодо передачі всього майна українського порту «на баланс» місцевої окупаційної адміністрації рф.

Але основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому вивезенні українського зерна з території південного регіону нашої держави до росії.

Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна «Сормовский-48» та «ZHIBEK ZHOLY». На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту рф.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ