До 10 років за ґратами може провести водій, який у стані сп’яніння збив родину і втік. Одна з жінок загинула

Рівненською обласною прокуратурою до Сарненського районного суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, якому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, а також завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану та малолітства, якщо той, хто залишив без допомоги, сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Слідством встановлено, що ввечері 8 січня цього року у селі Калинівка, Сарненського району, місцевий житель, не маючи посвідчення водія, але при цьому перебуваючи за кермом автомобіля «ВАЗ 21043» у стані алкогольного сп’яніння, рухаючись із перевищенням швидкості збив трьох жителів села Степань – матір, доньку та її 3-річного сина. Хлопчик перебував на багажнику велосипеда, якого вела у руках бабуся.

В результаті ДТП 60-річна жінка загинула на місці події, а дитину доправили до лікарні із тяжкими тілесними ушкодженнями. Кермувальник ВАЗівки втік, проте пізніше сам прийшов на місце пригоди.

Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури