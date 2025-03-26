До 10 та 12 років ув’язнення засуджено «гауляйтерш», які обіймали посади в окупаційних органах на Миколаївщині

За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури організатора та двох членів організованої злочинної групи визнано винними у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Прокурор у суді довів, що у 2022 році, під час окупації військовими рф частини Баштанського району Миколаївської області, було створено незаконний орган влади – «військово-цивільну адміністрацію Олександрівської ОТГ Баштанського району». Очолити її призначили проросійськи налаштовану місцеву мешканку с. Олександрівка.

Розуміючи, що одноосібно не зможе виконувати покладені на неї обов’язки, вона створила стійке злочинне угруповання з місцевих жителів. До складу групи увійшли мешканка с. Олександрівка та мешканка с. Горохівське, першу з яких призначила своїм першим заступником, а другу – головою сільського поселення с. Горохівське.

На псевдопосадах зловмисниці співпрацювали з окупаційною адміністрацією держави-агресора – так званою «вца Херсонської області». Вони висвітлювали свою діяльність у засобах масової інформації, проводили збори, наради, брали участь у публічних заходах із місцевими жителями, агітуючи їх підтримати рф та приєднатися до країни-агресора.

З 23 по 25 вересня 2022 року на окупованій території Горохівської об’єднаної територіальної громади обвинувачені організували та провели псевдореферендум щодо входження до складу рф.

Вироком суду організаторку та двох її спільниць заочно засуджено до 12 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна відповідно. Також їх позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, строком на 15 років.

Спеціальне досудове розслідування здійснювало СБУ в Миколаївській області.

Миколаївська обласна прокуратура