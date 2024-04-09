До 12 років ув’язнення засуджено директора будівельної компанії, що розтратив понад ₴3,8 млн. коштів пайовиків з будівництва житла у Тернополі

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання – 12 років позбавлення волі директору однієї з будівельних компаній за розтрату майна довірителів на понад 3млн 853 тис грн, наданих пайовиками для зведення та здачу в експлуатацію об’єкта будівництва за адресою: м. Тернопіль вул. Галицька,7 (ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурор довів у суді, що між директором будівельної компанії та довірителями впродовж 2006-2007 років укладені договори про пайову участь у фонді фінансування будівництва житлового будинку по вул. Галицька,7 у м. Тернополі, який планували здати в експлуатацію у 3 кварталі 2008 року. Проте кошти, внесені вкладниками за будівництво вказаного будинку, витрачались забудовником на зведення інших приміщень у с. Великій Березовиці та м. Хмельницькому, а будівлю по вул. Галицькій, 7 так і не завершили до цього часу.

Суд визнав винним засудженого у розтраті майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, й призначив йому покарання – 12 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки та з конфіскацією всього майна, що є у його власності.

Вирок ще не вступив у законну силу.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури