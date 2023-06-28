Київські оперативники затримали чоловіка, який завдав 13 ножових поранень знайомому

Чоловік під дією алкогольного та наркотичного сп’яніння кухонним ножем завдав 13 ножових поранень товаришу. Правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Приозерній лежить чоловік з численними ножовими ушкодженнями. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, оперативники та працівники швидкої медичної допомоги.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко, по прибуттю за вказаною адресою правоохоронці виявили 26-річного чоловіка, якого одразу було госпіталізовано до медичного закладу:

«Двоє товаришів відпочивали разом у квартирі та розпивали алкогольні напої. Зранку наступного дня фігурант раптово накинувся на потерпілого з ножем, а після втік з місця вчинення злочину, вистрибнувши з вікна другого поверху. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали раніше не судимого киянина, 1998 року народження».

З помешкання слідчі вилучили зіп-пакет з залишками речовини білого кольору, а біля будинку – ніж з слідами крові, яким, ймовірно, наносилися тілесні ушкодження. Речові докази вилучили та направили на проведення експертиз.

За погодженням із Оболонською окружною прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва