До 12 років за ґратами може провести чоловік, який добровільно передавав окупантам харчі та паливо

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік з власної ініціативи налагодив комунікацію з представниками РФ у Вовчанській громаді.

Він приїздив до складських приміщень у вказаній громаді, звідки забирав продукти харчування та паливно-мастильні матеріали. Розкрадене обвинувачений передавав російським військовим.

На цьому пособник окупантів не зупинився. Він особисто супроводжував російських військових, аби показати їм приховані автошляхи на території громади.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура