До 12 років за вбивство знайомого засуджено жителя Чернівців

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 31-річного чернівчанина визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у квітні минулого року, обвинувачений перебуваючи у помешканні 58-річного чернівчанина, на ґрунті неприязних відносин, наніс потерпілому смертельне ножове поранення у серце. Після скоєного втік з місця злочину.

До набрання вироку законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура