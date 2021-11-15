Майже 900 ящиків фальсифікованого алкоголю на ₴1,4 мільйона виявили поліцейські Тернопільщини

Уся продукція була маркована етикетками відомого заводу. Орієнтована вартість вилученого – понад півтора мільйона гривень.

Співробітники Тернопільського районного управління поліції отримали інформацію про те, що на складах одного з підприємств в обласному центрі зберігається фальсифікована алкогольна продукція.

Як повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол, за підтримки обласної прокуратури та міськрайонного суду, отримавши дозвіл на санкціонований обшук, слідчі спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань приїхали за вказаною адресою. З двох складів, де зберігала продукцію фірма, що займалася гуртовою торгівлею, було вилучено майже 900 ящиків горілки в пляшках різної ємності. Вилучена продукція була з етикетками відомого в Україні заводу з наклеєними марками акцизного податку, ймовірно, з ознаками підробки.

У ході досудового розслідування буде проведено відповідні експертизи з метою підтвердження або спростування факту фальсифікації алкогольних напоїв та підробки марок акцизного податку.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 204 (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв) Кримінального кодексу.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області