У Харкові затримали «гастролера», який накрав ліфтового обладнання на суму понад ₴5 млн.

Зловмисник обґрунтовано підозрюється у скоєнні щонайменше 20 крадіжок ліфтового обладнання з багатоповерхівок на території Харкова та Києва. Попередньо, матеріальний збиток комунальному підприємству оцінюється у суму понад п’ять мільйонів гривень.

Викрили чоловіка в ході проведення комплексу оперативно – розшукових заходів співробітники управління карного розшуку спільно з працівниками полку поліції особливого призначення з використанням можливостей управління оперативної служби, управління кримінального аналізу та управління оперативно-технічних заходів ГУНП в Харківській області.

За словами начальника управління карного розшуку ГУНП в Харківській області Романа Іващенка, встановлено, що 33-річний мешканець Одеської області викрадав ліфтове обладнання на території Київського, Шевченківського, Немишлянського, Індустріального, Основ’янського районів міста Харкова. За даними слідства, чоловік раніше був засуджений за скоєння майнових злочинів.

— Затримали його 2 листопада безпосередньо після скоєння злочину по вулиці Саперній. В ході огляду автомобіля затриманого поліцейські вилучили рукавички, плоскогубці, кабель ліфтового обладнання у поліетиленових мішках, — розповів Роман Іващенко.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Харківської області